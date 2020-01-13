شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. ضباب وغبار والحرارة «صفر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة غدا الاثنين.

كما تشمل توقعات الأرصاد، نشاط في الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال اللیل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأوضحت الأرصاد أن أدنى درجة حرارة متوقعة في المملكة غداً تصل إلى صفر مئوية في حائل، بینما يُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 28 درجة مئوية في جازان.