شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه خادم الحرمين.. مشروعات كبرى تغير وجه مدينة جدة قريبا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن هناك مشاريع كبرى لمدينة جدة سيُعلن عنها في حينه، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستغير وجه جدة بشكل كامل.

وقال أمير مكة المكرمة، خلال افتتاحه الحديقة الثقافية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، إن هذه المشاريع وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الذي يشرف عليها شخصياً.

وأضاف الفيصل، أن هذه المشاريع سنراها قريباً وستأخذ وقتاً حتى الانتهاء منها، مضيفا أن جدة تشهد تقدماً كبيراً يحدث كل يوم، مشيراً إلى أن هذا ليس المنتهى وإنما البداية.

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وتقع الحديقة الثقافية التي افتتحها الفيصل اليوم بساحة النورس، التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية، وتبلغ مساحتها حوالي 42 ألف متر مربع، وتقدم أكثر من 51 فعالية متنوعة تستمر لمدة أسبوعين.