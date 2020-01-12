شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنسق مع الأمر بالمعروف.. ضبط مصنع «خمور» في عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت الجهات الأمنية، أمس الأحد، مصنعا لإنتاج الخمور في منطقة عسير وذلك بالتنسق مع الأمر بالمعروف في المنطقة.
وأوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه تم ضبط المصنع بعد تنسيق أمني بين الهيئة والجهات الأمنية بمنطقة عسير.
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