محمد بن سلمان يستقبل شينزو آبي في العلا

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الرياض: انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاحد، يظهر استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محافظة العلا.

ويظهر في المقطع ‪‬آبي ‪وهو يجلس بجوار ولي العهد داخل خيمة نصبت لاستقباله هو والوفد المرافق له، وهما يتجاذبان أطراف الحديث‪.‬

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وكان رئيس الوزراء الياباني قد غادر والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، الرياض ‬متوجهاً إلى العلا، للقاء ولي ‪‬محمد بن سلمان‪.‪ ‬

وكان رئيس الوزراء الياباني، قد وصل السبت، إلى الرياض في أولى محطات جولته الخليجية، والتقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث بحث الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر الذي تشهده المنطقة‪.‬ إضافة إلى المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية ‪2030‬.

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كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك‪.‬

يذكر أن الرياض هي أولى محطات الرئيس الياباني في جولته الخليجية والتي ستمتد مدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان‪.‬‬