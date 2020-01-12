ميليشيات "الباسيج" تحرق العلم البريطاني أمام السفارة بطهران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طهران شهدت احتجاجات السبت والأحد بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة

وتأتي مسيرة ميليشيات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في أعقاب احتجاز السفير البريطاني لدى إيران لفترة وجيزة خلال احتجاجات خرجت بعد اعتراف الجيش الإيراني بإسقاط طائرة ركاب في إيران بطريق الخطأ.

وكشفت مصادر "فرانس برس"، أن الميليشيات أحرقت العلم البريطاني أمام السفارة.

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وتأتي تلك التطورات بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني، الأحد، للشكوى من حضوره مسيرة "غير قانونية" في طهران، لإحياء ذكرى قتلى الطائرة.

وقال التقرير: "اليوم استدعي روب ماكير بسبب سلوكه غير الملائم بحضور مسيرة غير قانونية يوم السبت".

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مقدم من أخبارك.نت

وقالت بريطانيا في وقت سابق إن سفيرها لدى إيران اعتقل لفترة وجيزة، السبت، وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه كان يحرض على احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكان الوزير نفى في تغريدات سابقة على "تويتر"، مشاركته في أي مظاهرات في العاصمة الإيرانية.

ونشرت إيران شرطة مكافحة الشغب في العاصمة، الأحد، تزامنا مع احتجاجات بعد أن اعترف حرسها الثوري بإسقاطه طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، وسط توتر شديد مع الولايات المتحدة.

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مقدم من سكاي نيوز

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وأمكن رؤية شرطة مكافحة الشغب ورجال شرطة في ملابس مدنية يتجمعون في ساحة ولي عصر في طهران، حيث جرى تعميم دعوات للاحتجاج في وقت لاحق.

وجرى الكشف عن لافتة سوداء كبيرة في الساحة تحمل أسماء قتلى حادث تحطم الطائرة.

أسفر تحطم الطائرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، معظمهم من الإيرانيين والكنديين من أصل إيراني.