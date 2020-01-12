دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Riing Pro RGB 7.1 أحدث السماعات المخصصة للألعاب من Thermaltake ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Thermaltake أحدث إصداراتها من سماعات الرأس المخصصة للألعاب التي تعرف بسماعة Riing Pro RGB 7.1، والتي تنطلق بميزة دعم Alexa وRazer Chroma، وتدعم المستخدمين في الدردشة مع الأصدقاء في الألعاب.

تأتي سماعة الرأس المخصصة للألعاب Riing Pro RGB 7.1 بميزة دعم التحكم عبر مساعد Alexa الرقمي و دعم نظام Razer Chroma، على أن يحتاج تنشيط كل ميزة جهاز منفصل لمساعد Alexa أو أخر لبرمجيات Razer.

وتدعم سماعة Riing Pro RGB 7.1 تنسيق وضبط الألوان دون الحاجة للدخول لإعدادات السماعة في البداية، أيضاً يمكن أن تدعم السماعة تطابق Alexa مع ألوان السماعات وأيضاً مع أجواء الطقس، حيث يمكن تحويل السماعة باللون الأزرق مثل السماء على سبيل المثال.

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أيضاً إلى جانب إعدادات الألوان في سماعة Riing Pro RGB 7.1، تدعم أيضاً سماعة الرأس آداء جيد وذلك بفضل تصميم Thermaltake للسماعة مع محرك 50مم، بتردد من 20Hz إلى 20kHz، مع مضخم صوتيات ESS ES9018 DAC، وSABRE9601K لإنتاج صوتيات 24-bit وبتردد 96kHz، والتي تدعم أيضاً نطاق ديناميكي واسع، مع أقل نسبة تشويش.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط Thermaltake لبدء شحن السماعات في الربع الأول من 2020، إلا أن الشركة لم توضح مستوى التسعير المقرر للسماعة حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع Riing Pro RGB 7.1 أحدث السماعات المخصصة للألعاب من Thermaltake ظهر على التقنية بلا حدود.