شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: سيطرنا على 85% من طرابلس.. وأسقطنا طائرة مسيرة رغم الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، المعارك أنواع عسكرية و سياسية و اقتصادية، ومايحدق فى ليبيا يبدو أن المشهد العسكرى الآن مختلف عما كان عليه منذ 3 أشهر، والآن اقتربنا من لحظة النهاية، والمليشيات لفظت أنفاسها.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية "المحور"، نظرنا إلى الناحية السياسية عندما طلب وقف إطلاق النارو عقد هدنة، ونحن داخل طرابلس نملك 85% منها، وبإمكاننا أن نسيطر عليها بالكامل، و القضاء على المليشيات .

وأوضح :" التدخل التركى هو أمل كبير للمليشيات، وسيطرنا على طائرة مسيرة وقمنا بالتشويش عليها ".

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وفي سياق منفصل أكد صلاح الدين عبد الكريم المستشار القانونى للجيش الليبى، أن مصر دائما حكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الليبي، مشيرا إلى أن اللقاء الذى تم بين الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى يؤكد على أخوة العلاقة المصرية الليبية والترابط التاريخى بين الشعبين والمصالح الحيوية بين الدولتين جمهورية مصر العربية وليبيا، وبالتالى من الطبيعى أن نلتقى على هذا المستوى .