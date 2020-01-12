اخبار الخليج

بوتين يحث الأسد على دعوة ترامب لزيارة دمشق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحث الأسد على دعوة ترامب لزيارة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، من نظيره السوري بشار الأسد ، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة دمشق.وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي ، أن ذلك جاء خلال زيارة بوتين المفاجئة لسوريا، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التصريح ظهر في مقطع فيديو لمحادثة وجيزة جرت بين الرئيسين وأذاعتها قناة روسية اليوم الأحد.

وأوضح الموقع أن الفيديو يظهر فيه بوتين والأسد يتبادلان أطراف الحديث أثناء زيارتهما إلى كنيسة العذراء مريم الأرثذوكسية في دمشق، وكان الأسد يخبر بوتين بقصة القديس بولس الذي تحول للمسيحية على أعتاب دمشق، وأضاف مازحا : "إذا وصل ترامب على هذا الطريق، كل شيء سيصبح طبيعيا بالنسبة له أيضا".

Advertisements

وضحك بوتين ردا على الأسد قائلا : "سيتم إصلاح الأمر .. ادعوه .. وسيأتي"، وأجاب الأسد قائلا إنه مستعد لدعوة ترامب، ليرد بوتين باسما : "سأخبره".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يحث الأسد على دعوة ترامب لزيارة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا