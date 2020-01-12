شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جزائرى: وفد ليبى زار الجزائر لبحث تطورات الأوضاع قبل وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز بن علي الشريف، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن أن وفدا ليبيا برئاسة عبد السلام البدرى نائب رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للمشير خليفة حفتر زار الجزائر، أمس، وأجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم ومسؤولين جزائريين رفيعى المستوى.

وقال الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "المحادثات تمحورت حول الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا وبحث السبل لتجاوز الأزمة بالطرق السلمية بعيدا عن العنف وعن كل المحاولات لفرض حلول عن طريق القوة العسكرية والحرب".

Advertisements

وأضاف أن "زيارة الوفد الليبى تندرج ضمن جهود الجزائر الرامية لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل للتوصل إلى حل سياسي سلمي يضمن سيادة ووحدة الشعب ويضع حدا للأزمة التي يعانيها هذا البلد الجار والشقيق في كنف الأمن والاستقرار، بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وأشار الناطق إلى الجهود التي تبذلها الجزائر على أعلى مستوى عبر الإبقاء والمحافظة على جسور التواصل مع الأشقاء في ليبيا ومع كل الفاعلين وكل القوى الخيرة في هذا البلد الشقيق لتغليب لغة الحكمة والإنخراط في مسار الحوار السياسي الشامل الكفيل وحده بضمان تجاوز ليبيا للأزمة التي طال أمدها.

وكانت الجزائر قد رحبت في وقت سابق اليوم عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية بوقف إطلاق النار في ليبيا.