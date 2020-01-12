إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين قرب حدودها مع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 4 شبان فلسطينيين على الحدود بين إسرائيل وشمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن المعتقلين لم يكن بحوزتهم أية أسلحة، كما تم نقلهم للتحقيق معهم، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الجيش في البيان إلى أن اعتقال أحدهم جاء بشكل منفرد في موقع مختلف عن الموقع الذي اعتقل فيه الثلاثة الآخرين.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم المنطقة العازلة، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.