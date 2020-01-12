مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة/ الخليج 365

رحبت مصر، الأحد، بوقف إطلاق النار "غير المشروط" الذي أُعلن مساء الأحد في ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي".

وأضافت: "تؤكد مصر مجددًا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية (مؤتمر) برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية".

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وأكد البيان دعم مصر "لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها".

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ وقف إطلاق النار بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.