هاتفياً.. بوتين وماكرون يبحثان الأزمة الليبية

موسكو/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأزمة الليبية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين).

وذكر البيان أن الجانبين شددا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار المعلن اعتبارا من 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار المبادرة التركية الروسية.

وأشار إلى ضرورة حل الأزمة الليبية عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.

Advertisements

وأعرب البيان عن دعم روسيا وفرنسا لمؤتمر السلام الذي من المنتظر أن تستضيفه العاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية.

كما لفت البيان إلى أن بوتين وماكرون بحثا الأوضاع شرقي أوكرانيا وفي سوريا، وأكدا على ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على اتفاقية البرنامج النووي مع إيران.

والأربعاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر بيان مشترك، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من ليل السبت/ الأحد.

وبعد إعلانها الخميس، رفضها الالتزام بالمبادرة التركية الروسية، تراجعت مليشيات حفتر عن تصريحاتها بهذا الخصوص، وأصدرت السبت، بيانا متلفزا أعلن خلاله المسماري الالتزام بوقف إطلاق النار.

إلا أن قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، خرقت الهدنة مرتين بعد دخوله حيز التنفيذ، أسفر عن مقتل فرد من قوات الحكومة الليبية، وفق تصريح المتحدث باسم قوات الوفاق الوطني محمد قنونو في وقت سابق الأحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.