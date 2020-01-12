أردوغان وميركل يبحثان مستجدات ليبيا وقضايا إقليمية

إسطنبول / الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستجدات في ليبيا وقضايا إقليمية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار البيان إلى أن أردوغان وميركل بحثا خلال الاتصال المستجدات في ليبيا وقضايا إقليمية.
ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.
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