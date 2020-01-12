رئيس الوزراء الإيطالي يجري سلسلة اتصالات هاتفية حول ليبيا

روما/الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الأحد، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من مسؤولي الدول الأخرى، تباحث معهم مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية، فإن "كونتي" أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كلّ رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وأضاف البيان أن "كونتي" بحث خلال مكالماته الهاتفية، المستجدات على الساحة الليبية، ووقف إطلاق النار الذي تمت الدعوة إليه بمبادرة تركية روسية، فضلاً عن مؤتمر برلين حول ليبيا.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.

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