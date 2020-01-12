‫فوائد مدهشة للقيلولة.. تعرف عليها!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ‫ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها:

1- ‫الشعور بسعادة أكبر ‫بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يعيد شحن طاقته. 2- ‫زيادة التركيز ‫تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء ‫وتجنب الحوادث. Advertisements 3- ‫زيادة قوة المخ ‫أثبت باحثون في جامعة سارلاند في ألمانيا أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل ‫بنسبة 500%. 4- ‫المزيد من الإبداع ‫أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطا بعد ‫القيلولة. 5- ‫صحة القلب ‫أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص ‫الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ‫بنسبة 37%.

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