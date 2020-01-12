ارتفاع حرارة الطفل قد يؤدي لفقدان الشهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من استخدام الأدوية الخافضة للحرارة بدون استشارة الطبيب، خصوصا تحت سن عام وفي حالات الحساسية الصدرية أو وجود مشكلات في المعدة.



ووفقا للعين الإخبارية ، قال سليمان: "أشهر الأدوية التي يلجأ إليها الأهالي في حالات ارتفاع الحرارة في الأطفال تحتوي على مادة الديكلوفيناك، وهذه المادة غير خافضة للحرارة بشكل أساسي ولكنها مضادة للالتهاب".

ولفت سليمان الانتباه وفقا للعين الإخبارية" إلى وجود عدد من الأخطاء الشائعة في حالة ارتفاع حرارة الطفل وهي:

1- وضع الكمادات على الوجه والرأس في حين يجب أن توضع تحت الإبط وبين الفخذين.

2- استخدام كمادات الجيل لأقل من سنة، في حين أن كمادات الماء أفضل وأكثر فاعلية وأمانا.

3- استخدام الخل أو الكحول.

4- استخدام ملابس وأغطية ثقيلة وهو أمر مؤذٍ للطفل.

5- استخدام مضاد حيوي مع كل حالة ارتفاع للحرارة.

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6- الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة والاختلاط بالأطفال الآخرين.

7- قياس الحرارة عن طريق الفم بترمومتر استخدمه طفل آخر.

8- استخدام الأدوية الخافضة للحرارة بدون استشارة الطبيب.

وأشار إلى وجود بعض الأعراض التي تؤكد ارتفاع حرارة الطفل والتي يجب التعامل معها فورا وهي:

1- خمول وضعف عام.

2- فقدان الشهية.

3- صداع مستمر

4- ألم بالعضلات وعدم القدرة على المشي.

5- زيادة ضربات القلب.

6- حدوث تشنج خاصة لدى الأطفال المصابين بالتشنج الحراري.