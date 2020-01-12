هذا الموضوع أول الألعاب المقدمة لمنصة Xbox Series X ستتوافق مع الإصدارات السابقة من Xbox ظهر على التقنية بلا حدود.
أكد Matt Booty رئيس إستديو ألعاب Xbox في تصريحات مؤخراً، على أن الألعاب التي ستتوفر في البداية على منصة مايكروسوفت القادمة Series X ستتوافق في العمل مع Xbox One.
في تفاصيل نشرت سابقاً حول وحدة التحكم في الألعاب القادمة من مايكروسوفت Xbox Series X، أشير إلى أن لعبة Halo: Infinite ستتوفر على الإصدار القادم من منصات الألعاب إلى جانب أجهزة الحاسب وأجهزة Xbox One.
أكدت مايكروسوفت على أن منصة Series X المرتقبة لن تحصل على عناوين حصرية من الألعاب عند إنطلاقها رسمياً في البداية، حيث من المقرر أن تتوافق كافة العناوين المقدمة في الألعاب مع أجهزة الحاسب المكتبي وXbox One أيضاً، حيث تهدف مايكروسوفت لدعم المستخدم بإستثمار جيد في منصة الألعاب.
وتعد لعبة Halo: Infinite من أشهر العناوين التي ستتوفر لمنصة الألعاب الجديدة Series X عند إنطلاقها رسمياً، أيضاً مع بالرغم من دعم اللعبة لمنصة Xbox One، إلا أن وحدة التحكم في الألعاب Series X ستأتي بمواصفات جديدة بالتأكيد لتكشف عن بعض المميزات الخاصة في اللعبة.
أيضاً من المتوقع أن يقدم مطوري SkyBox Labs و 343 Industries مميزات خاصة في اللعبة لتحقيق الإستفادة من منصة الألعاب الجديدة Series X.
يذكر أن وحدة التحكم في الألعاب القادمة Series X ستدعم ميزة تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، مع ميزة معدل التحديث المتغير ودعم محتوى 8K.
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هذا الموضوع أول الألعاب المقدمة لمنصة Xbox Series X ستتوافق مع الإصدارات السابقة من Xbox ظهر على التقنية بلا حدود.
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