شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 أشخاص فى هجوم صاروخى شنته جبهة النصرة فى أحياء حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت فصائل مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة"، اليوم الأحد، هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى. وقال مصدر عسكري مطلع، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، الإخبارية، إن: "فصائل "جبهة النصرة" استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء "النيل وشيحان والشهباء والزهراء" في حلب خلال أقل من 12 ساعة، موضحا أن القصف استهدف أماكن أخرى في المدينة، الأمر الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية.

وتتعرض مناطق وأحياء مختلفة في مدينة حلب لقصف متكرر بقذائف الهاون والصواريخ، تنفذه الفصائل المسلحة الناشطة شمال سوريا.

ويعد مثلت حلب قبل اندلاع الحرب في سوريا أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد سكانها، لكنها تحولت بعد نشوب النزاع إلى ساحة معركة شرسة بين المعارضة المسلحة والتشكيلات المصنفة إرهابية من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى.

Advertisements

وتمكن الجيش السوري بدعم من القوات الرديفة خاصة الطيران الروسي، في ديسمبر 2016، من بسط السيطرة على كامل المدينة بعد استعادة جانبها الشرقي من قبضة المسلحين.