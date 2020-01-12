شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الطاقة العالمى يختتم أعماله فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الأحد ، أعمال الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ونظمه المجلس الأطلسي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

وتوقع المشاركون في المنتدى أن تدور أسعار النفط على المدى القصير ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل، إذ يرتبط ارتفاع الأسعار بمدى التوترات والتصعيد الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط حيث يشهد السوق تغيرات في مستويات العرض والطلب تتراوح بنسبة ما بين 4 إلى 5%.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مناقشات المنتدى تركزت على التحول في مجالي النفط والغاز بقطاع الطاقة وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع والعلاقات المتداخلة في عصر التطورات الجيوسياسية الجديد، كما ناقش القضايا المتعلقة بالطاقة في دول جنوب وشرق آسيا بصفتها مركزاً متنامياً للطلب على منتجات الطاقة.

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وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي فريدريك كيمب في البيان الختامي للمنتدى أن التوترات والأحداث الجيوسياسية ستتأثر بإعادة صياغة مشهد الطاقة التي ستتأثر بدورها بالتحولات العالمية المستمرة من المنافسة والطب الآسيوي والعقوبات التجارية والأزمات السياسية مشيداً بالاستجابة الحكيمة من قادة دول المنطقة في التعامل مع التوترات التي تحدث بين الحين والآخر ما يظهر النضج والمسؤولية تجاه المنطقة.