شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فرنسية تكشف عن ساعة ذكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة Withings الفرنسية عن ساعة ذكية Scanwatch تُطلق إنذارا عند انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep apnea syndrome)، وذلك من خلال قياس معدل تشبع الأكسجين بالدم.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء الألمانية: تتمتع الساعة الذكية Scanwatch بوظائف صحية أخرى مثل قياس النبض وتخطيط كهربائية القلب، كما يمكن للساعة مشاركة البيانات مع التطبيق الخاص بشركة Withings وتطبيقات صحية أخرى عبر تقنية Bluetooth LE. وتشتمل الساعة الذكية على بطارية تدوم لمدة شهر تقريبا دون الحاجة إلى شحنها. ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية Scanwatch في الربع الثاني من العام الجاري نظير نحو 250 يورو.

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