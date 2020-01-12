فيسبوك تطلق تصميما جديدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة فيسبوك في منح بعض مستخدمي شبكتها الاجتماعية إمكانية الوصول إلى التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من الشبكة الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين F8 في شهر أبريل/نيسان الماضي.



وقالت فيسبوك إنها تعتزم إطلاقه على نطاق أوسع قبل ربيع عام 2020، ويمتاز التصميم الجديد بأنه أكثر تنظيمًا.

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وبدأت فيسبوك في منح "نسبة صغيرة" من المستخدمين وصولا إلى التصميم الجديد خاصةً لمن يسجل الدخول إلى الشبكة للمرة الأولى، إذ تظهر دعوة منبثقة إلى تجربة التصميم الجديد باسم "فيسبوك الجديد" وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وفي حال وافق المستخدم، فإن فيسبوك ستتيح له الاختيار بين استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة على غرار ميزة "الوضع الداكن" التي أصبحت توفرها العديد من الخدمات، والتطبيقات الأخرى.

ويأتي التصميم الجديد في حين تحاول فيسبوك التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع نحو 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا، التغلب على عدد من المشكلات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، والتي تأتي على رأسها حماية الخصوصية.

يشار إلى أن فيسبوك تمنح المستخدمين الذين يوافقون على تجربة التصميم الجديد إمكانية العودة إلى التصميم القديم، كما يمكنهم إبداء آرائهم بشأن التصميم الجديد، بما في ذلك الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في التصميم.