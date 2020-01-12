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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تكشف عن طفرة في عالم أقراص "إس إس دي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
وكالات
كشفت شركة سامسونج عن قرص "إس إس دي تي 7 تاتش" الجديد، والذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة الإصبع.
ويدعم القرص تأمين البيانات عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات للأصابع.
واعتمدت سامسونج في القرص على تقنية "إن في إم إي" التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث أية أضرار.
ودمجت الشركة مستشعر بصمة الأصابع في شريط الحالة الـLED والذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.
ويتوفر القرص الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت، وبسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت.
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