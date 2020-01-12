شركة هواوي تعلن مبيعات هاتفها Mate X

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عملاق صناعة التكنولوجيا الصيني عن عدد مبيعاتها من هاتفها الذكي القابل للطي ميت إكس mate x.



وقالت هواوي إنها تبيع 100 ألف وحدة كل شهر، ما يعني أنها باعت حتى الآن أقل من 200 ألف وحدة، والذي يتوفر بسعر 2400 دولار أمريكي. وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ويتضمن الهاتف مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، حتى تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

ويزخر هاتف هواوي Mate X الحالي بشاشة قياس 8 بوصات تعمل بدقة 2480x 2200 بيسكل، ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480x 1148 بيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 مللي أمبير ساعة تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.