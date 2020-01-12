تميم يؤصل علاقاته مع طهران

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نصر المجالي: أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات مهمة، خلال محادثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي زار طهران للمرة الأولى منذ توليه منصبه. ووصفت الزيارة بأنها خطوة مهمة لتأصيل العلاقات بين قطر وايران.

وذكر روحاني، في مؤتمر صحفي مع الشيخ تميم أنه "اتخذنا قرارا بتوسيع المشاورات بين إيران وقطر لتعزيز الأمن في المنطقة والمضائق المائية".

وأعلن الرئيس الايراني: اننا قرر تشكيل لجنة مشترك بين البلدين تعقد اجتماعات سنوية منتظمة كما قررنا تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية من اجل توظيف جميع الطاقات لما يخدم شعبي البلدين.

وقال روحاني انه وخلال السنوات الاخيرة وعقب (الحصار} والحظر الذي فرضته بعض البلدان على قطر نهضت ايران بواجبات الجيرة والصداقة التاريخية ووقفت الى جانب قطر وهي ستبقى في المستقبل ايضا الى جانبها.

قرارات مهمة

وأكد روحاني ان مباحثات اليوم شهدت اتخاذ قرارات مهمة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين وقال اننا لدينا علاقات سياسية جيدة ولدينا طاقات جيدة للغاية في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية وسيجري خلال الاشهر القادمة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين ونامل ان يشهد البلدان الى جانب تشكيل اللجنة المشتركة تعاونا تجاريا وتقنيا وتوظيف الاستثمارات بين البلدين في كافة المجالات.

وتابع اننا قررنا ان تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين اجتماعات سنوية منتظمة وكذلك قررنا تعزيز العلاقات السياسية وتبادل الزيارات بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من اجل توظيف جميع الطاقات بما يخدم شعبي البلدين.

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واكد خاتمي انه ونظرا الى اهمية امن المنطقة ولاسيما الممرات المائية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان قررنا اطلاق مشاورات وتعاونا اكبر من اجل امن المنطقة باسرها ونحن نولي اهمية لهذه الزيارة وحضور امير قطري والوفد المرافق له في ايران ونامل ان نشهد علاقات اوسع بين البلدين .

خفض التصعيد

من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الحل الوحيد للأزمات الإقليمية هو خفض التصعيد والحوار. وأضاف أن لقائه مع روحاني كان جيدا ومثمرا، مشيرا إلى أنهما تحدثا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وثمن تميم بن حمد، في حديث، موقف إيران خلال السنوات الماضية وما قدمته طهران خلال "الحصار" الذي فرضته دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأردف: "زيارتي إلى طهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الإيرانيين بأن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد من قبل الجميع وأن الحوار هو الحل الوحيد لحل الأزمات".

وختم أمير قطر، أن العلاقة مع إيران شهدت تطورات كبيرة والقنوات بينهما كانت دائما مفتوحة حتى في وجود خلافات، مؤكدا أنه قدم دعوة للرئيس روحاني للقيام بزيارة إلى قطر، وأن الأخيرة وعده بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.