أمیر قطر يصل طهران للقاء خامنئي وروحاني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران في زيارة يلتقي خلالها المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن أمير قطر يزور طهران ليلتقي المسؤولين في إيران لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.

وأجرى أمير قطر الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بروحاني، أكد فيه أن بلاده "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة"، وأن قطر "تعارض أي توتر يستهدف إيران".

المصدر: وكالات