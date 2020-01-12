شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وكندا يتفقان على ترفيع التمثيل الدبلوماسى لدرجة سفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية ، أنه تم الاتفاق مع كندا ، على ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لدرجة سفير، في كل من الخرطوم وأوتاوا.والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، مع روب اوليفانت، السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي.واستهل المسئول الكندي الاجتماع بتأكيد دعم كندا للحكومة السودانية، وحيا شجاعة وتضحيات الشعب السوداني، والمرأة السودانية على وجه الخصوص، إبان ثورة ديسمبر.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء المسئول السوداني على الزيارة، مشيدا بجهود كندا ودعمها للثورة السودانية وتقديمها للدعم في المجال الإنساني.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبناء القدرات.

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في غضون ذلك، استقبل السفير الدكتور الصديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية السودانية، المسئول الكندي، المقرر أن يترأس مع وزيرة العمل السودانية، لينا الشيخ، جلسة مفتوحة مع عدد من الشباب، وسيقوم بمخاطبة عدد من القيادات النسوية حول أوضاع حقوق المرأة في السودان.