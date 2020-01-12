شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يرحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بالإعلان الذى صدر لوقف إطلاق النار فى ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، ودعا -فى بيان اليوم الأحد- كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين باعتباره خطوة مهمة لإيجاد حل سياسى نهائي وشامل للأزمة السياسية فى ليبيا، داعيًا أن يحفظ الله ليبيا وشعبها الشقيق.

وعقد رئيس البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعًا مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءً على طلبه، سلمه رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.

كان عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، قال إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى ليبيا.

وجاء بكلمة عقيلة التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال: "الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به "الخيانة" حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية".