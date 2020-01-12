شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني للجيش الليبي: مصر دائما تقف بجانب بلادنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح الدين عبد الكريم المستشار القانونى للجيش الليبى، أن مصر دائما حكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الليبي، مشيرا إلى أن اللقاء الذى تم بين الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى يؤكد على أخوة العلاقة المصرية الليبية والترابط التاريخى بين الشعبين والمصالح الحيوية بين الدولتين جمهورية مصر العربية وليبيا، وبالتالى من الطبيعى أن نلتقى على هذا المستوى .

وقال المستشار القانونى للجيش الليبى ، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هذه اللقاءات طبيعية خاصة فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا تحديدا والمنطقة العربية بشكل عام .

وتابع المستشار القانونى للجيش الليبى: نحن نعول كثيرا على موقف الشعب المصرى والبرلمان المصرى لدعم قضيتنا العادلة فى إعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا ومحاربة الإرهاب ونزع السلاح من المليشيات الإجرامية والإرهابية فى كافة أنحاء الوطن الليبى .

وكانت جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

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كما اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وأكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.