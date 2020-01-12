محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر تويتر :"استقبلت اليوم الصديق جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وبحثت معه علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.. نتشارك التطلعات لتعزيز العمل الثنائى فيما يخدم مصالحنا المشتركة ونهضة بلدينا".



محمد بن زايد

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، الذى وافته المنية مساء الجمعة الماضى، مؤكدا أن الفقيد الراحل كان قائدا حكيما وصاحب رؤية سديدة.

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محمد بن زايد ورئيس اندونيسيا



محمد بن زايد يستقبل رئيس اندونيسيا



ولى عهد أبو ظبى ورئيس اندونيسيا

ونشر ولى عهد أبو ظبى، صور من تقديم واجب العزاء، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "قدمت اليوم تعازى دولة الإمارات، قيادة وشعبا، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، رحم الله فقيدنا الكبير قابوس بن سعيد، القائد الحكيم وصاحب الرؤية السديدة، وأسكنه فسيح جناته والهم أهلنا فى عمان الصبر والسلوان وأدام عليهم المنعة والاستقرار والتقدم".

ونعى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، رحيل السلطان قابوس بن سلطان الذى رحل عن عالمنا.

وقال "بن زايد" فى بيان نشره عبر حسابه على توتير :"فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.