شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية البحرينية يؤكد أهمية تطوير العلاقات الدستورية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المحكمة الدستورية البحرينية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة ، اليوم ، الأحد ، على أهمية تطوير العلاقة الأخوية التي تربط البحرين بشقيقتها بمصر ، وتعزيزها في المجالين الدستوري والقانوني.جاء ذلك خلال لقاء الشيخ خليفة بن راشد مع سفير مصر فى البحرين ياسر محمد شعبان ؛ بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدا لمصر لدى المملكة..حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة على حسن الاستقبال. منوّهًا بأهمية التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.
كما التقى شعبان بالمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني مع السفير المصري.
ونوه البوعينين - خلال اللقاء - بما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور ونماء في مختلف المجالات . مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات الثنائية ومستوى التعاون بين البلدين القائم على الاحترام المتبادل والتنسيق في المجال القضائي، متمنيا للسفير المصري التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي بما يعزز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
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