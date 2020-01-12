منتهكا وقف إطلاق النار.. نظام الأسد يقصف مناطق سكنية بإدلب

إدلب / الخليج 365

تعرضت أحياء سكنية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو، اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم الأحد، وفق التوقيت المحلي.

وقالت مصادر محلية للأناضول، استهدفت قوات النظام، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عدة قرى بالريف الشرقي لبلدة معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب، بأسلحة خفيفة وثقيلة، وواصلت انتهاك وقف إطلاق النار حتى ساعات المساء.

ولم تسجل أي خسائر بشرية إثر قصف قوات النظام للمناطق السكنية المذكورة، نتيجة إخلائها من قبل سكانها، بسبب تعرضها للاستهداف سابقاً.

في السياق ذاته، لم تشهد المنطقة خلال الأحد تحليقا من قبل طيران روسيا والنظام السوري.

وفي وقت سابق، طالب النظام السوري المدنيين في إدلب وريف حلب الغربي بمغادرة المنطقة تزامنا مع وقف إطلاق النار الذي ترعاه تركيا وروسيا.

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وقال مراسل الخليج 365 إن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت الأحد منشورات على إدلب وريف حلب الغربي، حيث نصّت المنشورات على أن قرار تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية "لا رجعة عنه".

وطالبت المدنيين بالانتقال إلى مناطق سيطرة النظام عبر قرى "الهبيط" و"أبو الضهور" و"الحاضر".

ويصف نظام الأسد جميع الفصائل المسلحة المعارضة بـ"التنظيمات الإرهابية".

إلا أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

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