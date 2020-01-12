أمير قطر يبحث مع خامنئي التطورات الراهنة في المنطقة

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، التطورات الراهنة في المنطقة.

واجتمع أمير قطر مع خامنئي على هامش زيارته الرسمية لطهران، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتم خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل الكفيلة بتطويرها".

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كما تم "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والسبل الكفيلة بالتهدئة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، حسب ذات المصدر.

وكان آل ثاني قد عقد في وقت سابق جلسة مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

واليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.