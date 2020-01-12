وفاة الفنان البحريني علي الغرير إثر "سكتة قلبية"

المنامة/ الخليج 365

توفي الفنان البحريني علي الغرير، أحد أشهر الممثلين في الخليج العربي، الأحد؛ إثر "سكتة قلبية" عن عمر ناهز نحو 51 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الغرير من مواليد سبتمبر 1968، ويعُد من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي.

وأوضحت صحيفة الأيام البحرينية، أن الوفاة إثر سكتة قلبية.

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وعرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

بدأ حياته الفنية عام 1990 من خلال مسلسل (رحلة العجائب)، وشارك فيما يزيد عن 50 مسلسلاً، إلى جانب 13 عملاً مسرحياً.

كما شارك الغرير في التمثيل السينمائي عبر أفلام أبرزها (سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا) عام 2016، و(طفاش والأربعين حرامي) في 2017، وآخرها (طربال رايح جاي) عام 2018.

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