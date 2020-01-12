قادما من تركيا.. جيفري يبحث بالسعودية مستجدات الأزمة السورية

الرياض/ الخليج 365

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الأحد، في السعودية مستجدات الأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، استقبل جيفري بالرياض"، الذي وصل المملكة قادما من تركيا.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية، وملفات إقليمية ذات صلة، دون تفاصيل.

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والسبت، التقى جيفري، متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في إسطنبول، لبحث الملف السوري وأهم التطورات في المنطقة.

كما التقى جيفري، الجمعة، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في العاصمة أنقرة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن زيارة جيفري لتركيا والسعودية، تشمل مناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.