طرابلس.. مقتل عنصر من "الوفاق" برصاص قوات حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل أحد أفرادها إثر استهدافه من قبل ميليشيات خليفة حفتر بمحور عين زارة جنوبي طرابلس، في ثاني خرق لقرار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال قنونو "في محور عين زارة أول شهيد من أبطال المنطقة العسكرية الغربية نتيجة استهدافه بإطلاق نار بمضاد طيران 23 من مليشيات حفتر".

وأضاف "نعيد و نكرر بأن رجالنا البواسل، وإن قبلوا بوقف إطلاق النار أصلا لم تكن قواتنا قد بدأته في هذا العدوان الظالم على العاصمة، فإنهم لم ولن لا يثقوا أبدا في من امتهن الغدر و نقض العهود".

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وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق تلتزم بأوامر قيادة العملية وتحافظ على مواقعها والأصابع على الزناد، و ستردّ الصاع بعشرة إن استشعرت من العدو غدرا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن قنونو رصد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر، في محوري صلاح الدين ووادي الربيع، جنوبي طرابلس.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ سريان قرار وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويأتي القرار استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.

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