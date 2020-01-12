نظام الأسد يطالب مدنيي إدلب وريف حلب الغربي بالمغادرة

إدلب/ الخليج 365

طالب النظام السوري المدنيين في إدلب وريف حلب الغربي بمغادرة المنطقة تزامنًا مع وقف إطلاق النار الذي ترعاه تركيا وروسيا.

وقال مراسل الخليج 365 إن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت الأحد منشورات على إدلب وريف حلب الغربي.

ونصت المنشورات على أن قرار تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية "لا رجعة عنه".

وطالبت المدنيين بالانتقال إلى مناطق سيطرة النظام عبر قرى "الهبيط" و"أبو الضهور" و"الحاضر".

Advertisements

ويصف نظام الأسد جميع الفصائل المسلحة المعارضة بـ"التنظيمات الإرهابية".

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق نار، بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.



إلا أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.



والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.