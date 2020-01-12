نائب الرئيس التركي في مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

مسقط / الخليج 365 قدم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي التعازي في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. ووصل أوقطاي إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد؛ لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس الذي ورى الثرى، السبت. Advertisements وجرى استقبال أوقطاي في قصر العلم بمسقط؛ حيث نقل تعازي الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي إلى السلطان الجديد. وأعرب عن تمنياته بأن تجلب المرحلة الجديدة الخير للدولة العمانية وشعبها.

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