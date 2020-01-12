أمير قطر: اتفقت وروحاني على الحوار كحل وحيد لأزمات المنطقة

قطر / الخليج 365

قال أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن "الحل الوحيد لأزمات المنطقة يأتي عبر الحوار وتخفيف التصعيد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني عقب جلسة مباحثات في طهران، بثته قناة "الجزيرة" الإخبارية، وتابعه مراسل الخليج 365.

وأضاف الأمير تميم: "لقائي مع الرئيس كان جيدا ومثمرا وتحدثنا عن تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن "العلاقة مع إيران تاريخية وشهدت تطورات كبيرة، كانت القنوات بيننا دائما مفتوحة رغم وجود بعض الخلافات".

وأضاف: "نثمن ونقدر موقف الجمهورية الإيرانية خلال السنوات الماضية وما قدمته لنا خلال الحصار سواء فتح موانئها أو أجوائها".

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني دعا إلى زيارة قطر وأنه في انتظار تلك الزيارة.

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بدوره، قال روحاني، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "لأهمية الأمن في المنطقة لا سيما في الخليج، قررنا استمرار التعاون والتشاور بين البلدين".

وأضاف: "اتخذنا قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين البلدين، ولدينا علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وثقافية جيدة مع قطر"

وتابع: "قررنا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية وزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.

والخميس الماضي، أجرى تميم اتصالا هاتفيا مع روحاني بالتزامن مع التوتر في منطقة الخليج إثر مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، مطلع الشهر الجاري، والرد الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق.

كما قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.