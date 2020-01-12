سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنودا أميركيين

صحيفة الخليج الالكترونية سقطت 4 صواريخ على قاعدة “بلد” الجوية في شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي. وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي. وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة “بلد” بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

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