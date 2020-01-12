سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين

صحيفة الخليج الالكترونية

نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين بعدم الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.

وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).