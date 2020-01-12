“أخضر 23” يتأهل لربع نهائي آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين. وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

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