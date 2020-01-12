شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تضع آلية جديدة لبيع «ماء زمزم».. استثناء الحجاج والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أنه اعتبارا من بداية يناير الجاري 2020، تم إيقاف التعامل النقدي، لشراء عبوات مياه زمزم في جميع منافذ البيع داخل المشروع من مقرها الرئيسي في كدي بمكة المكرمة.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن الآلية المتبعة حاليا، هي الدفع عن طريق شبكة مدى “البطاقات البنكية”، وذلك تنفيذا للتوجه العام بالتقليل من تداول النقد في التعاملات المالية.
واستثنى القرار الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أنه يمكنهم السداد عبر الدفع النقدي، في ظل عدم امتلاكهم بطاقات بنكية داخل السعودية.
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