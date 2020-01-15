إيران تجبر قطر على دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال نشطاء وسياسيون على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، إن "إيران قررت أن تدفع قطر تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ عن طريق الخطاً يوم الأربعاء الماضي".

ولفت النشطاء والسياسيون، في وسم "إيران تحلب قطر"، إلى أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى إيران هدفها بحث هذه التعويضات وكيفية دفعها، موضحين أن "إيران وتركيا إعتادتا على إبتزاز قطر، التي ترفض حتى الآن العودة إلى الحضن العربي".

وأكد السياسيون على أن "قطر تعهدت بدفع ثلاثة مليارات دولار؛ لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية بالرغم من عدم صلة قطر بهذه الجريمة، التي إرتكبها الحرس الثوري الإيراني".

كما شدد النشطاء بـ "توتير"، على أن قطر أصبحت اداة تتلاعب بها إيران كيفما شاءت، مشيرين إلى أن أمير قطر هو من فعل ذلك ببلاده، ومن سيعاني في كل هذا هو الشعب القطري المسلوب حقه.

Advertisements

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس السبت، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول: إن "قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري، الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني".

وتابع قائد القوة الجوفضائية: "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها"، مضيفا: "أنظمة الدفاع الجوي كانت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب التوتر مع أمريكا، لذلك كان يكفي ضغط زر واحد لإطلاق الصواريخ".

Advertisements