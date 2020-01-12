الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمير قطر يزور إيران ويدعو إلى خفض التصعيد بالمنطقة في وقت "حساس"

ذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة لإيران اليوم الأحد إن خفض التصعيد والحوار لازمان لحل الأزمات الإقليمية في "وقت حساس".

وكان الشيخ تميم يتحدث في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة لطهران وفي وقت يهدد فيه التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال في المؤتمر "الزيارة هذه تأتي في وقت حساس جدا في المنطقة. اتفقنا مع الأشقاء وفخامة الرئيس بأن الحل الوحيد لحل هذه الأزمات هو تخفيف التصعيد من الجميع وأيضا الحوار هو الحل الوحيد لهذه الأزمات".

ووجه الشيخ تميم كذلك الشكر لإيران، التي تشارك بلاده في حقل غاز ضخم، لدعمها الدوحة عبر إتاحة مسارات جوية وبرية بعد أن فرضت السعودية وحلفاء لها مقاطعة في مجالي التجارة والنقل على قطر في منتصف 2017.