تميم يدعم ملالى طهران بـ "3 مليارات دولار" تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

كشفت قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد، يزور ، اليوم الأحد العاصمة ، الإيرانية طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013، وذلك فى إطار الكشف عن قوة العلاقة بين طهران والدوحة.

فيما قال موقع "فوري" الإيراني الناطق باسم المعارضة الإيرانية، إن تميم يقدم لروحاني 3 مليارات دولار، لسداد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي قامت إيران بقصفها الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة إيران الرسمية "إرنا"، أن "أمير قطر يصل إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة".

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وكانت إيران اعترفت رسميا بإسقاطها للطائرة الأوكرانية التي كانت تحمل 176 مسافراً، عن طريق إصابة أحد صواريخ منظومتها -والتي كانت متجهة إلى قاعدة عين الأسد في العراق- للطائرة ما أدى لسقوطها ومصرع جميع من كانوا داخلها. واعترفت إيران أمس، السبت، بأن صاروخا أطلقته أسقط طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، أصبحت طهران فى موقف صعب وتواجه الكثير من الأمور على المحك، ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" أبرز التداعيات التى ستواجهها إيران من جراء هذا الاعتراف النادر بالنسبة لنظام طهران.

يقول المحللون، إن الأدلة العدية المرتبطة بالحادث جعلت إنكار إيران أمر لا يمكن الدفاع عنه، ومن ثم أصبح على طهران حساب الخطوات القادمة. وقد بدأت دول بالفعل فى وقف تحليق طائراتها إلى إيران مع المطالبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف ، ويثير اعتراف إيران الذى جاء بعد أيام قليلة من تفاخرها بنجاح ضربتها ضد القواعد الأمريكية فى العراق، الكثير من المخاطر فى الداخل.

حاولت إيران أن تبعد أية الله خامنئى عن الموقف، وقالت إنه لم يعلم بالحقيقة سوى الجمعة وبعدها أصر على الشفافية، لكن هذا لم يوقف حالة الغضب السائدة.

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