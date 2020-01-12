شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة تحمل قذائف هاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس.وقالت الكتيبة ـ عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها ـ إن "الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد إختراقا للهدنة".وأضافت أنه تم إسقاطها من قبل "سرية الشهيد عبد الله العتيري" التابعة للكتيبة 128 مشاة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، قد أعلن أمس السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة إلتزام الطرف الآخر بالهدنة.

من جهة اخرى، زار قائد الجيش الوطني الليبى المشير خليفة حفتر، الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول مستجدات الأمور فى البلاد، فى أعقاب وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت اليوم أن وفدا ليبيا رفيع المستوى زار الجزائر، حيث أجرى الوفد محادثات مع مسؤولين حول الوضع فى ليبيا.

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن اليوم الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى طرابلس، وأكد الجيش الليبى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

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جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبي، أمس وقفا لإطلاق النار فى المنطقة الغربية من البلاد، مشدد على أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

وفى بيان مصور للجيش نقله الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسمارى، أكد وقف الأعمال القتالية فى المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من يوم 12 يناير.

كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبى بأن الرد سيكون قاسيا على أى خرق لهذه الهدنة.

ويأتى إعلان الهدنة بعد إعلان الرئيس الروسى بوتين السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفى الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.