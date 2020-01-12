عاهل السعودية يتسلم رسالة من ملك البحرين..والجبير ومبعوث أمريكى بحثا أزمة سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقبال الملك له اليوم.
ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير ملك البحرين، فيما حمّله العاهل السعودي تحياته وتقديره له.
فى شأن أخر، بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، والوفد المرافق له، مستجدات الأزمة السورية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا كذلك الملفات الإقليمية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الجبير بحث أيضا مع وزير خارجية مملكة تايلاند دون برامودويناي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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