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سقوط ما يقارب من 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح فى محافظة الحديدة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لألوية العمالقة سقوط ما يقارب من 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، خلال تصدي القوات المشتركة اليمنية للهجمات التي شنتها الميليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة " العربية الحدث" الإخبارية - أن القوات المشتركة تصدت لهجمات واسعة شنتها الميليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح إضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وذكرت مصادر ميدانية في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي تستعد للتصعيد العسكري على مديرية حيس حيث استحدثت خنادق واستقدمت تعزيزات كبيرة بالتزامن مع تحركات مشابهة في الدريهمي والتحيتا، جنوب الحديدة.

كما لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع حصن جمعر، والقهره، وينان، والخينقي شمالي وغربي منطقة مريس.. موضحة أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا الحوثية وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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