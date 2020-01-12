شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا ميركل: السلطان قابوس أسهم فى تنمية العلاقات بين ألمانيا وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، برقية عزاء إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.وقالت ميركل، في برقية العزاء، "برحيل السلطان قابوس فقدت ألمانيا صديقًا أسهم في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".وأضافت: "السلطان قابوس كان صوت العقل والتوازن في المنطقة وكان له رؤية خاصة ترتكز على تنمية بلاده".

وأعربت ميركل عن خالص تعازيها للعائلة ولشعب عُمان.

من جهة اخرى، حددت سفارة سلطنة عمان فى مصر، يومى الأربعاء والخميس القادمين، لتقديم واجب العزاء فى السلطان قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه- من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا بمقر السفارة بالزمالك.

وأرسلت سفارة سلطنة عمان فى مصر بيانا اليوم، الأحد، وقامت بتعميمه على وزارة الخارجية المصرية، وجامعة الدول العربية، والمنظمات والهيئات التابعة للجامعة، وكافة المندوبيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية فى مصر، نعت من خلاله السلطان قابوس بن سعيد، مشيرة إلى تعليق العمل بالسفارة اعتبارا من اليوم الأحد 12 يناير وحتى الثلاثاء 14 يناير، على ان يستأنف العمل بالسفارة يوم الأربعاء 15 يناير.

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وأضح بيان السفارة –الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه- أن السفارة تستقبل العزاء فى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد يومى الأربعاء 15 يناير، والخميس 16 يناير من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا بمقر السفارة.

كانت سلطنة عمان أعلنت وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فجر أمس الأحد، عن عمر ناهز 79 عاما وتم تشييع الجنازة ودفن جثمان السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط، توفي مساء الجمعة،

وأعلن التليفزيون الرسمى العمانى، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس.