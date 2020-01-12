شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع استمرار الكتلة الباردة على مناطق المملكة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن التوقعات لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأضافت الهيئة أنه يتوقع أن تتسبب الكتلة الباردة في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية لمنطقة تبوك.
وأوضحت الهيئة أن أدنى درجة حرارة سُجلت اليوم (الأحد) درجة تحت الصفر في حائل، ودرجة واحدة في كل من طريف، وتبوك، وعرعر.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع استمرار الكتلة الباردة على مناطق المملكة حتى هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.