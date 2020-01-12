شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع استمرار الكتلة الباردة على مناطق المملكة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن التوقعات لا تزال تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة أنه يتوقع أن تتسبب الكتلة الباردة في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية لمنطقة تبوك.

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وأوضحت الهيئة أن أدنى درجة حرارة سُجلت اليوم (الأحد) درجة تحت الصفر في حائل، ودرجة واحدة في كل من طريف، وتبوك، وعرعر.